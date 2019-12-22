Раді пропонують ратифікувати договір з Бразилією про взаємну правову допомогу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом, зокрема, встановлюється механізм взаємного визнання та виконання судових рішень

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Зокрема, договір складається з 25 статей. Так, глава І договору містить загальні положення щодо сфери застосування документу, що охоплює цивільні, комерційні та адміністративні справи, включаючи визнання та виконання судових рішень у таких справах, а також вироків у кримінальних справах у частині цивільного позову про відшкодування шкоди (статті 1‒6).

Вказано, що правова допомога включає вручення документів, збирання і передачу доказів, проведення експертизи, отримання заяв та показань, здійснення забезпечувальних заходів (арешт, конфіскацію та інші заходи стосовно майна чи прав), розподіл та повернення активів, отримання інформації стосовно законодавства та судової практики, надання будь-якого іншого виду міжнародної правової допомоги в цивільних справах, яка не заборонена законодавством сторін.

Положеннями договору також закріплені гарантії для громадян та юридичних осіб однієї сторони щодо надання їм на території іншої сторони такого самого правового захисту як і громадянам та юридичним особам цієї ж сторони.

Главою ІІ "Правова допомога" визначаються вимоги до змісту запитів про правову допомогу, підстави відмови у наданні допомоги, порядок виконання запитів та вжиття забезпечувальних заходів, порядок вручення документів, виклику свідка або експерта за кордон, отримання заяв і показань шляхом відеоконференції, механізм покриття витрат, що виникають при наданні правової допомоги, гарантії звільнення від легалізації документів для цілей цього договору, питання розподілу та повернення активів тощо (статті 7‒18).

Положеннями договору, що містяться у главі III "Визнання і виконання судових рішень", встановлюється механізм взаємного визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, зокрема визначаються умови визнання і виконання судових рішень, у тому числі мирових угод, а також вимоги до клопотання про визнання та виконання судових рішень (статті 19‒22).

Глава IV "Заключні положення" охоплює питання проведення консультацій центральних органів щодо застосування договору, набрання чинності та припинення дії документу (статті 23‒25).

"Реалізація положень договору забезпечуватиметься у межах коштів, призначених у державному бюджеті України на утримання державних органів, які безпосередньо братимуть участь у його виконанні, та не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у Мін'юсті розпочато роботу над створенням мобільного застосування системи безоплатної правової допомоги.

Як писало РБК-Україна, Кабмін пропонує Раді спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.