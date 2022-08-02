ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Раді звернулись до президента та генпрокурора з проханням захистити бізнес від тиску ДБР та прокурорів

Новость на русском →
Вівторок 02 серпня 2022 17:34
В Раді звернулись до президента та генпрокурора з проханням захистити бізнес від тиску ДБР та прокурорів Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

П’ятнадцять народних депутатів від партії "Слуга народу" направили звернення до президента Володимира Зеленського та генерального прокурора Андрія Костіна з проханням захистити бізнес від незаконного тиску з боку ДБР та співробітників ОГП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист нардепа Георгія Мазурашу та ще 14 нардепів СН до президента.

"У червні 2022 року Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження (№62022000000000414) щодо зловживання службовим становищем представниками Державної податкової служби України і щодо можливого ухилення від сплати податків групою підприємств. Вказане кримінальне провадження було зареєстровано на повністю вигаданих підставах (…) При цьому злочин щодо ухилення від сплати податків згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України підслідний Бюро економічної безпеки України, але ні ДБР, ні прокуратуру це не хвилює. Після цього ДБР не вчиняє жодних логічних заходів щодо виявлення фактів перевищення службовим становищем податківцями. Натомість ДБР відразу починає пресувати групу підприємств (…) Відбуваються обшуки, вилучаються товари цих підприємств вартістю декілька мільйонів гривень", - йдеться у зверненні.

У документі також вказано, що товар підприємств було вилучено незаконно, адже він не є речовим доказом по справі. На момент вилучення ухвали суду, яка дозволяла б це зробити, у ДБР не було.

"Після вилучення прокурор звертається до суду, але отримує відмову у накладенні арешту. Однак товар продовжує залишатися у ДБР", - додає нардеп.

У результаті діяльність підприємств була повністю паралізована, майже 500 осіб залишились без роботи. Минулого року компанії заплатили понад 100 млн грн податків до бюджетів різних рівнів.

"Ми впевнені, що такі дії ДБР разом із співробітниками Офісу генпрокурора - виключно замовне знищення бізнесу. Такі дії протирічать вашій позиції, як президента України, та сильно б’ють по іміджу країни та рейтингу нашої владної команди. (…) Просимо вас звернути увагу на незаконні дії ДБР та працівників Офісу генерального прокурора, надати уповноваженим державним органам доручення розслідувати дану ситуацію", - сказано у зверненні.

Крім Мазурашу, документ також підписали народні депутати Олександр Федієнко, Олег Марусяк, Максим Ткаченко, Валерій Колюх, Ігор Васильєв, Денис Герман, Максим Павлюк, Богдан Торохтій, Артем Чорноморов, Руслан Горбенко, Людмила Марченко, Сергій Бунін, Андрій Богданець та Микола Галушко.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Верховна рада
NEWS
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими