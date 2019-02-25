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У Раді нагадали президенту про непідписані закони

Новини » Політика    25.02.2019 - 13:57
У Раді нагадали президенту про непідписані закони
Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

Йдеться про законопроекти про закупівлю оборонних послуг та про кримінальні проступки

Деякі з проголосованих народними депутатами законопроектів глава держави не підписує протягом тривалого часу. Про це повідомив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зокрема, йдеться про два законопроекти.

"Сьогодні у деяких народних депутатів не вистачає мужності і чесності підсказати, що законопроект №1793 ви не підписуєте три роки і один місяць. Це порушення закону, це кримінальний злочин. Не хватає мужності сказати, що 66 днів не підписаний закон про кримінальні проступки (№7279-д), про який усі "співали", і треба було це зробити", - повідомив Кожем'якін.

Зазначимо, згідно даним з сайту Верховної ради, з 2016 року готується на підпис законопроект № 1793 "Пропозиції президента до закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері".

Крім того, законопроект №7279-д було передано на підпис президенту 7 грудня.

Нагадаємо, у грудні спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Як писало РБК-Україна раніше, у січні 2016 року Рада підтримала законопроект №1793 з пропозиціями президента України, за відповідне рішення проголосували 227 нардепів.

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