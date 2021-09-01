Рада зареєструвала жорсткий законопроєкт про порушення у будівництві

У Верховній раді зареєстрували проєкт закону про відповідальність за порушення у будівельній сфері в рамках реформи містобудування. Законопроєкт №5877 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності" стане заключним у реалізації реформи.

Про це РБК-Україна повідомила співавтор законопроєкту, народний депутат і голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк.

Він передбачає для порушників, зокрема, такі санкції як тимчасовий арешт об’єктів будівництва та позбавлення волі.

"Ми розробили максимально жорсткий законопроект для нинішніх будівельних реалій, адже з впровадженням цифровізації та грамотного контролю та нагляду повинна бути і висока відповідальність", - розповіла Шуляк

Проєкт закону, за її словами, розроблявся на базі комітету з правоохоронної діяльності.

Документ передбачає притягнення порушників до кримінальної відповідальності. Зокрема, суттєво доповнені норми Кримінального кодексу України у частині самовільного зайняття земельної ділянки та самочинного будівництва. Посилена відповідальність за незаконне захоплення земель історико-культурного призначення, самовільне будівництво з порушенням цільового призначення земельної ділянки тощо.

За незаконне будівництво, що створило небезпеку чи призвело до тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, пропонується карати позбавленням волі на термін від трьох до п’яти років.

Передбачений тимчасовий арешт об’єктів незаконного будівництва (стаття 266-1). Арешт передбачає тимчасове позбавлення можливості їх відчуження, користування та розпорядження такими об'єктами та діятиме до виконання постанови про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Це унеможливить подальше використання, експлуатацію, будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, демонтаж чи знесення та будь-які інші дії з такими об’єктами. Арешт здійснюватимуть посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування або виконавчими органами, що виконують їх повноваження.