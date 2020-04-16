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Рада створить ТСК, щоб перевірити заяви Уманського про податкові схеми, - Тимошенко

Новини » Політика     16.04.2020 - 16:57
Рада створить ТСК, щоб перевірити заяви Уманського про податкові схеми, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимчасову слідчу комісія може очолити нардеп Іван Крулько

На наступному позачерговому засіданні буде створена тимчасова слідча комісія для перевірки заяв екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про втрати бюджету від податкових схем. Про це сьогодні заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко після зустрічі лідерів фракцій і груп, передає кореспондент РБК-Україна.

"Лідери фракцій прийняли наступне рішення: на наступному позачерговому засіданні буде створена тимчасова слідча комісія, яку, ймовірно, очолить Іван Крулько, щоб детально розібратися з тим, які корупційні схеми сьогодні здійснюються в Податковій, і в Митниці, і позбавляють бюджет країни 120 млрд грн на рік", - сказала вона.

За словами Тимошенко, також Рада на позачерговому засіданні прийме постанову, якою дасть доручення Рахунковій палаті провести перевірку озвучених Уманським фактів про податкові схеми.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ. За його словами, звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського є безпідставними та такими, що не знаходять підтвердження.

Крім того, глава ДПС Сергій Верланов в інтерв'ю "Обозревателю" заявив, що всі звинувачення "базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які й є, швидше за все, тими, хто десятиліттями годувалися на шахрайських схемах". За його словами, матеріали про податкові схемах давно перебувають у полі зору правоохоронних органів.

Тимошенко закликала президента накласти вето на закон про ринок землі Звинувачення у махінаціях з ПДВ запустили ті, хто раніше на них "годувалися", - Верланов
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