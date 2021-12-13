Рада запросила Шмигаля на годину запитань до уряду
Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада запросила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на годину запитань до уряду. Вона традиційно проходить щоп'ятниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.
Зокрема, парламентарі планують заслухати главу уряду щодо соціально-економічної ситуації в країні та шляхів розв'язання проблемних питань. Відповідну пропозицію підтримали всі учасники засідання.
"Запросити прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з тематикою наступною: проінформувати про соціально-економічну ситуацію в Україні та заходи уряду з вирішення проблемних питань", - сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук.