Рада визначилася з представниками в комісії з відбору голови АРМА
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України визначилася зі своїми представниками в комісії з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Відповідну постанову схвалили нардепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Згідно з постановою, від Ради до комісії увійдуть:
- Юрій Кіскін - адвокат, радник генерального директора ДК "Укроборонпром";
- Михайло Іваненко - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Конвента Лігал";
- Сергій Вернидубов - голова адвокатського об'єднання "Вернидубов і партнери".
Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів призначив Дмитра Жоравовича тимчасовим главою АРМА.
Попереднього керівника АРМА Віталія Сигідіна відсторонили і відправили під домашній арешт за підозрою у привласненні понад 400 тисяч доларів.