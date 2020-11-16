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Рада може призначити нового суддю КСУ на цьому тижні

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 10:07
Рада може призначити нового суддю КСУ на цьому тижні
Фото: КСУ (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Зараз закон дозволяє президенту, парламенту та З'їзду суддів призначити по 6 суддів. Однак, на останньому пленарному тижні Рада провалила голосування за кандидатів у КСУ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".

Профільний комітет знову оголосив конкурс на одну з вакансій.

"Думаю, призначення другого кандидата, якого також обирає Рада, відбудеться на наступному пленарному тижні. Третя вакансія призначається З'їздом суддів. На 9-10 грудня призначено З'їзд, який повинен заповнити цю третю вакансію", - пояснив представник президента в КС Федір Веніславський ("Слуга народу").

У СН прогнозують, що найбільше шансів посісти другу вакантну посаду за квотою ВР в суді - у їхнього кандидата Віктора Кичуна.

Нагадаємо, у Верховній раді України розповіли, як будуть виходити з конституційної кризи.

Раніше чотири судді відмовилися брати участь у роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.

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