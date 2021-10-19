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Рада у четвер збереться на позачергове засідання: який порядок денний

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 17:07
Рада у четвер збереться на позачергове засідання: який порядок денний Фото: Рада збереться на позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук сьогодні, 19 жовтня, підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту цього тижня. Нардепи зберуться на позачергове засідання у четвер, 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради.

На порядку денному позачергового засідання парламенту буде 14 питань.

Що розглянуть нардепи:

  • законопроект 3680-д про внесення змін до законів "Про охорону прав на сорти рослин" та "Про насіння і садивний матеріал";
  • законопроект 4507 про енергетичну ефективність;
  • законопроект 4527 про внесення змін до закону "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії";
  • законопроект 5464 про внесення змін до закону "Про альтернативні види палива" щодо розвитку біометану;
  • законопроект 6055 про Нацкомісію з питань регулювання електрокомунікацій, радіочастот та надання поштових послуг;
  • законопроект 4554 про внесення змін до законодавчих актів щодо дитячого харчування;
  • законопроект 0075 про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом;
  • законопроект 0089 про ратифікацію угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;
  • законопроект 0094 про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу;
  • законопроект 0108 про ратифікацію угоди між Кабміном та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво;
  • законопроект 0111 про ратифікацію угоди між Кабміном та урядом Данії про оплату діяльності членам сімей співробітників дипустанов;
  • законопроект 0113 про ратифікацію Листа про внесення змін №3 до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ;
  • законопроект 0120 про ратифікацію угоди про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
  • законопроект 0123 про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та ЄБРР щодо Укрпошти.

Позачергове засідання відбудеться після завершення чергового пленарного засідання парламенту.

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