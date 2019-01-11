Роботу ЦНАП позитивно оцінюють вже 85% киян, - КМДА

Фото: ЦНАП (з відкритих джерел)

КМДА продовжує працювати на розвитком ЦНАП

На даний момент 85% киян позитивно оцінюють роботу Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Фактам".

За його словами, Київська міська державна адміністрація системно і ефективно розвиває ЦНАП.

"Сьогодні ЦНАП – це якісні адміністративні послуги, економія особистого часу і максимально прозора процедура. Де отримати адмінпослугу? Нині у Києві працюють: Центр надання адміністративних послуг, десять районних та три територіальні підрозділи. Прийом ведуть понад 300 адміністраторів. Столичні центри надають понад 150 видів послуг. Доступність, висока якість адміністративних послуг та розширення їх спектру – один з пріоритетних напрямків роботи Київської міської державної адміністрації", – розповів Поворозник.

За його словами, системний та ефективний розвиток ЦНАП призвів до того, що за останні чотири роки кількість задоволених їх роботою киян зросла більш ніж в 5 разів.

"Ми уважно моніторимо, наскільки городян влаштовує цей сервіс. Якщо на початку 2015 року рівень задоволеності ЦНАП становив лише 14%, то зараз цей показник досягає 85%. З чим це пов'язано? По-перше, кияни отримують адміністративні послуги в комфортних, обладнаних за сучасними стандартами приміщеннях, зі зручним графіком роботи (без обідньої перерви і з розширеними годинами прийому). По-друге, послуги надаються без зайвих платежів. По-третє – організована централізована доставка документів до суб'єктів надання адміністративних послуг", – сказав перший заступник голови КМДА.

Чиновник також зазначив, що найбільшою популярністю у киян користуються такі послуги, як реєстрація місця проживання, паспортні послуги, реєстрація права власності на нерухомість, реєстрація бізнесу і отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

"Одна з останніх новацій – вперше в Україні запроваджено реєстрацію транспортних засобів та видача водійських посвідчень в ЦНАП. Тут можна здійснити первинну реєстрацію транспорту, замінити старе водійське посвідчення на нове, отримати нове водійське посвідчення у зв'язку з втратою (викраденням) або замінити документ у зв'язку із зміною особистих даних власника. І знову ж про швидкості – вся процедура займає не більше 20 хвилин", – підкреслив Поворозник.

Він також розповів, що КМДА планує і далі підвищувати якість і розширювати перелік послуг у столиці адмінпослуг.

"Наша мета і основна перспектива – надання широкого спектру адміністративних послуг якісно, швидко, без зайвих платежів. Ми прагнемо до комплексного надання адмінпослуг, виходячи з життєвої ситуації. Погодьтеся, що це правильний підхід до надання адмінпослуг, який потрібно впроваджувати. На цьому і будемо фокусувати роботу", – підсумував Поворозник.