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У роботі Telegram стався збій

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П'ятниця 30 липня 2021 13:36
У роботі Telegram стався збій Фото: у роботі Telegram стався збій (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 липня у роботі месенджера Telegram стався збій. Користувачі найчастіше скаржаться на проблеми зі входом до нього і на збої під час надсилання повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджера реєструються найбільше з Молдови.

Також скарги надходять і від користувачів з України, Польщі та Росії.

У роботі Telegram стався збій

Фото: карта збоїв і звітів про проблеми в Telegram (downdetector.ru)

Нагадаємо, нещодавно також стався збій в роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia: найбільше проблем було зафіксовано у користувачів Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Іспанії.

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