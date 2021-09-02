У роботі Instagram стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. З проблемами зіткнулися європейські та американські користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector .

Повідомляється, що сервіс отримав понад 3,7 тисячі повідомлень від користувачів про проблеми з доступом до Instagram. У 66% з них не завантажується lодаток, 21% не змогли увійти в аккаунт, у 13% також не працює сайт Instagram.

Крім того, також спостерігаються проблеми з доступом до соціальної мережі Facebook.