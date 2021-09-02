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У роботі Instagram стався масштабний збій

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Четвер 02 вересня 2021 14:56
У роботі Instagram стався масштабний збій Фото: по всьому світу фіксують збій у Instagram (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. З проблемами зіткнулися європейські та американські користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Повідомляється, що сервіс отримав понад 3,7 тисячі повідомлень від користувачів про проблеми з доступом до Instagram. У 66% з них не завантажується lодаток, 21% не змогли увійти в аккаунт, у 13% також не працює сайт Instagram.

Крім того, також спостерігаються проблеми з доступом до соціальної мережі Facebook.

Нагадаємо, в серпні у Франції стався збій в системі видачі санітарних перепусток, без яких неможливо купити квиток на поїзд і літак, відвідати ресторани і кафе, музеї, виставки, концерти.

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