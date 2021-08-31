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Працюють як рація: Samsung розширила функціонал Galaxy Watch 4 новим додатком

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Південна Корея, Вівторок 31 серпня 2021 15:39
Працюють як рація: Samsung розширила функціонал Galaxy Watch 4 новим додатком Фото: Samsung оновив Galaxy Watch 4 до підтримки двостороннього голосового зв'язку (facebook.com/indircom)
Автор: Сергій Пишкін

Південнокорейська компанія Samsung оновила свої смартгодинники Galaxy Watch 4 й Watch 4 Classic до підтримки двостороннього голосового зв'язку. Нова функція здійснюватиметься завдяки додатку WalkieTalkie.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Відзначимо, що додаток Walkie-Talkie наразі доступний лише для Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic. Програма дозволяє користувачам спілкуватися між собою через гаджет. Також цікаво, що про розробку додатку говорили ще до початку анонсу нової моделі смартгодинників.

Відповідна функція є також й у годинників від компанії Apple. Вона стала доступною після оновлення операційної системи до WatchOS 5. Втім, на відмінну від WalkieTalkie "яблуко" підтримує зв’язок максимум двох людей.

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