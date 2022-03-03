Працюємо під кулями і "Градами". Українські енергетики звернулися до російських

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українських енергетиків до російських, повний текст якого оприлюднено на сайті ДТЕК.

"Ми працюємо під кулями, "Градами", "Смерчами", "Буратинами", "Іскандерами" та іншими знаряддями смерті, які вже по звуку підльоту і вибуху навчилися визначати наші діти. Щогодини ми виїжджаємо в поля і піднімаємо опори, гасимо трансформатори і заново живимо міста і селища. І все це під гул канонад, свист реактивної артилерії і гуркіт авіаударів", - йдеться в спілкуванні українських енергетиків.

"Ми вмираємо на своїх постах, у своїх цехах, у своїх будинках. Кожен день. Не тільки за себе, але і за вас. Тому що цей жахливий морок, він для нас виявився загальним", - відмітають енергетики.

Українські енергетики закликали енергетиків з Росії поки ще не пізно зупинити російську владу, яка розв'язала злочинну війну проти України.

"Ми стійкі духом і вірою, що переможемо. Ми знаємо, що цей жах війни принесли в наш будинок не стільки ваші сини, ваші брати, скільки ваша збожеволіла влада. Готова вбивати тисячами, бити нас ракетами, а вас кийками, кидати у в'язницю за слово, не виходячи зі своїх палаців. Дивлячись на вас і нас з палуб своїх яхт. Ми впевнені, що ви здатні зупинити вашу владу, яка розв'язала цю злочинну війну", - йдеться в тексті звернення.

"Наша перемога дасть вам шанс знайти свободу і повернутися в цивілізований світ", - підкреслили українські енергетики.