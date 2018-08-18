На думку Рабіновича, українська економіка здатна працювати і розвиватися без залучення кредитів МВФ

Народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що Україна не може жити на одних траншах. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

Рабінович заявив, що Україні не потрібні транші Міжнародного валютного фонду, які заганяють країну в "нескінченну бідність".

"Представники моніторингової місії МВФ, які зараз їдуть в Україну - це не ревізори, які видали нам кредит і тепер хочуть перевірити, чи не вкрали його. Це кати української економіки і кати українського народу. Що вони дали Україні? Вони дали десятки мільярдів Туреччини, а нам дали копійки! Але цей борг реструктуризували таким чином, що ми тепер будемо їх вічними боржниками", - заявив він.

На думку Рабіновича, українська економіка здатна працювати і розвиватися без залучення кредитів МВФ. Для цього необхідно вирішити питання з корупцією у державних органах і найбільших промислових галузях, а також встановити чіткі і зрозумілі правила для іноземних інвесторів.

"Ми не можемо жити на одних траншах. Нам не потрібні транші, які вганяють нас у нескінченну бідність. Нам не потрібні транші МВФ, під які потрібно вирубати ліс, підняти тарифи або ще щось. Нам набагато простіше залучити сюди приватних інвесторів. Для цього потрібно лише забезпечити прозорі чесні умови для їх роботи в країні", - зазначив Рабінович.

Він також закликав прихильників своєї партії "За життя" та всіх небайдужих українців "організувати демонстрацію і висловитися проти умов, які висунув Фонд України".

"Сьогодні вони приїжджають, щоб підняти тарифи! Завтра приїдуть, щоб забрати у нас останнє. Я вважаю, що мовчати більше не можна. Я закликаю прихильників партії "За життя" під час приїзду місії МВФ вийти на вулицю і показати ставлення народу України до їх драконівських методів і до вбивства української економіки", - заявив він.