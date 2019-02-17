Рабінович: влада затіяла суд по Супрун, щоб згодом офіційно призначити її міністром

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що вся країна знає, що Супрун займає свою посаду незаконно

Влада інсценувала епопею зі зняттям виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун з посади для того, щоб офіційно її призначити "знищувачем українців". Таку заяву зробив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsOne.

"Прихильники виконуючою обов'язки глави МОЗ Уляни Супрун вже не перший рік розповідають нам про її "досягнення" на посаді. От тільки вони забувають сказати, що "волонтер з Майдану", яка задекларувала мільйонні доходи, з освітою рентгенолога, абсолютно незаконно і безграмотно управляє найважливішим міністерством. Про це говорять більшість академіків і видатних медиків нашої країни, в тому числі відомий кардіохірург, голова Інституту серця Борис Тодуров", - заявив парламентарій.

За його словами, вже сьогодні в трьох містах України проходять випробування різних ліків. Наприклад, за його словами, на українців випробовують вакцини сумнівної якості з Індії та Непалу.

"Всі мовчать про те, що третина медустанов закриті і третина загального складу медичного персоналу у зв'язку з "реформами Супрун" втрачені для нас назавжди. При цьому на своїй сторінці в соціальній мережі вона роздає безглузді поради про те, що відтепер можна сидіти на бетоні, а дитині навіть при підвищенні температури тіла до сорока градусів не потрібна швидка допомога. Що це, як не цілеспрямована політика на знищення наших дітей?" - обурився політик.

Рабінович також заявив, що скандал навколо судового рішення щодо зняття Уляни Супрун з займаної нею посади - це "політичний хід з метою подальшої легалізації її на посаді міністра".

"Спецоперація по зняттю Супрун - це інсценування. Не варто вірити в те, що її знімуть. І до того ж її підтримують заокеанські товариші, яких беззаперечно слухає наша влада і група "євроінтеграторів". Влада спеціально довела справу до суду, щоб підняти шум, а потім через Верховну Раду зробити її повноцінним міністром охорони здоров'я України для того, щоб офіційно закріпити її знищувачем українців!", - обурився політик.

За його словами, вся країна знає, що Супрун займає свою посаду незаконно.

"Але у мене є питання: чому коли українець краде булку в магазині, то його неодмінно судять, а коли Супрун незаконно займає посаду в. о. міністра, то їй це сходить з рук? Я впевнений, що ми просто зобов'язані скасувати всі ті шкідливі реформи, які проводить нинішня влада, тому що вбивство українського народу - це не медична реформа. Я - не прихильник теорії змови, але чітко розумію, що і пенсійна, і медична, і реформа освіти спрямовані на те, щоб залишити 6-7 мільйонів наймитів, які будуть орати в злиденній Україні - сировинний придаток Європи. І це обов'язково потрібно пам'ятати, коли ми підемо на виборчі дільниці. Ми не повинні вічно терпіти це беззаконня, а тому потрібно взяти долю у свої руки і проголосувати за нове життя!", - резюмував Вадим Рабінович.