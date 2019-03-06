Рабінович: влада планує після виборів ще двічі підвищити тарифи на комуналку

За його словами, хоча українці вже шоковані платіжками за січень
Влада планує після президентських виборів ще двічі підвищити тарифи на комунальні послуги. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.
"Вірити українським прем'єр-міністрам – це все одно що вірити українським банкам. Я вам нагадаю про Гройсмана. Спочатку він сказав: я вам покажу, як управляти країною. І показав. Всі чекають, коли ж він нарешті піде. Він обіцяв, що жодна сім'я після підвищення тарифів не заплатить за комунальні послуги більше 20% від доходів сім'ї. І кілька разів він же обіцяв, що більше тарифи піднімати не будуть, але в результаті – знову піднімають", – нагадав парламентарій.
За його словами, хоча українці вже шоковані платіжками за січень, влада запланувала ще два етапи підвищення тарифів після виборів.
"А ви знаєте, що в Меморандумі з МВФ прописано, що влада піднімає нам тарифи ще двічі – після виборів у травні і в січні? Нахабно дивлячись нам в очі, вони говорять, що українці платять трохи менше світових цін на газ. Але ж у Європі людина отримує 2,5 тисячі євро зарплату і, звичайно, він може заплатити 300 євро за комуналку. А нам пропонують – що? Отримувати сто доларів і стільки ж віддавати за компослуги? Сьогодні 90% українських сімей працюють тільки для того, щоб оплатити своє існування – їжу і комуналку", – зазначив народний депутат.
Політик також назвав конкретні кроки, завдяки яким можна оперативно знизити тарифи в Україні.
"Коли я бачу плакати "снижу ціну на газ в чотири рази", то у мене до цього героя питання – як ти збираєшся це зробити? А я кажу, як це зробити. Україна видобуває приблизно 15 млрд кубів українського газу. Цього вистачить всім українцям разом з бюджетними організаціями. Потрібно взяти український газ і віддати по собівартості населенню. Це знизить тарифи за одну годину в три рази. А наша влада бере український газ і продає його нам за цінами західного газу. За документами газ ми купуємо в Швейцарії, а вугілля – в Білорусі. Хоча там ні газ, ні вугілля не видобувається. Все везуть з Росії, з "ДНР/ЛНР". Ось така корупційна схема", – сказав Рабінович.