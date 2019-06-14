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Рабінович: РФ запропонувала створити консорціум з транзиту, який допоможе знизити ціну на газ

Новини » Політика    14.06.2019 - 16:26
Рабінович: РФ запропонувала створити консорціум з транзиту, який допоможе знизити ціну на газ
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович пояснив, як зберегти вартість енергоносіїв на колишньому рівні

Для того щоб знизити ціну на газ для українців і зберегти вартість енергоносіїв на колишньому рівні, потрібно створити консорціум України з Росією. Про це заявив голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Росія запропонувала просту формулу – підписати трьохсторонній контракт, створити консорціум з РФ, України і Західної Європи", – повідомив народний депутат.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" впевнений, що так Україна врятує і свою газову трубу.

"Якщо цього консорціуму немає і працює "Північний потік", то з 1 січня наступного року, якщо ми не підпишемо нормальний контракт з "Газпромом", наша труба перетворюється в металобрухт, а вартість енергоносіїв збільшується", – сказав Рабінович.

Нагадаємо, раніше він заявив про те, що тільки у "Опозиційної платформи – За життя" є реальна домовленість про зниження ціни на газ.

"Але "патріоти" не беруть газ дешевше, тому що це нібито заважає національній безпеці. Тобто доводити людей до бідності, дати їм триразові платіжки, поставити пенсіонерів на межу виживання – це патріотично? Це нормально? А взяти у Росії газ на 25% дешевше – це не патріотично?", – сказав народний депутат.

Політик упевнений: якщо закупити газ в Росії дешевше на 25%, комунальні тарифи в Україні моментально стануть значно нижчими.

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