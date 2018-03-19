Рабінович розповів, що потрібно для підтримки малого та середнього бізнесу

Для підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу в Україні потрібна відкрита економічна політика, податкові канікули і пільгове кредитування. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна".

"Для цього потрібна зовсім інша політика. Багато разів я вже говорив, що, незважаючи на те, що я їх всіх просто органічно не переварюю, тим не менш дійсно серйозні розбіжності у мене з цими людьми в області економіки. Я вважаю, що так країною не керують, так економікою не керують. Я вважаю, що економічна політика, яку вони ведуть, закінчилася ще сто років тому. Нам потрібна відкрита економполітика. А що стосується середнього і малого бізнесу – йому вже не допоможе просте "полегшення". Нам потрібні пільгові умови, особливо це кредитування, і в першу чергу податкові канікули для середнього і малого бізнесу", – упевнений політик.

Він нагадав також про свою передвиборну обіцянку не займати жодної державної посади в разі перемоги його партії "За життя" на парламентських виборах, а стежити за виконанням обіцянок, зокрема, щодо здійснення підтримки малому і середньому бізнесу.

"Повторюся. Я, будучи керівником партії "За життя", не обійму жоден державний пост. Якщо ми виграємо вибори, я піду тільки дивитися за тим, щоб мої представники повністю виконували те, що ми обіцяли народу. Зокрема, по середньому і малому бізнесу нам потрібні дворічні канікули і пільгові умови для тих, хто заводить в Україні бізнес, особливо в галузі хай-тека", – заявив він.

На думку нардепа, головною перешкодою для ведення бізнесу в Україні нарівні з інфляцією є корупція. Рабінович впевнений, що нинішня влада не зможе її побороти, скільки б не обіцяла, адже, за його словами, корупція органічно вписується в їх "систему побудови економіки України".

"Якщо наша влада пообіцяє побороти корупцію і здолає її, я навіть буду їм аплодувати. Але всі чудово розуміють, що нічого такого не вийде. Корупцію нинішня влада перемогти не може, тому що вона органічно вписується в ту систему "економічної побудови" України, яку веде уряд. Кожен раз, коли я чую від чиновників про боротьбу з корупцією, я завжди згадую старий анекдот про те, що боротися з проституцією силами самого борделю – це дуже і дуже сумнівно. Так само і з корупцією", – резюмував політик.