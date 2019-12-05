Рабінович: продаж землі і конфлікт на Донбасі знищать нашу країну

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович вважає, що причиною знищення України стане відкриття ринку землі

Продаж землі і війна на Донбасі - це те, що знищить Україну. Опозиція має підтримати президента Володимира Зеленського в прагненні встановити мир на сході країни і в той же час не допустити розпродажу української землі ставленикам американського мільярдера Джорджа Сороса, заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОПЗЖ.

"Я впевнений, що Україні потрібен мир, але хтось може вважати інакше, і це його конституційне право. Але такі люди не мають права заганяти нас у безперервну війну, заштовхувати країну в злидні. Соціологія говорить нам про те, що людина, яка заявляє про війну "до переможного кінця", живе швидше за все за кордоном або ближче до Львова. А воювати мусять тільки люди з південного сходу?", - задався питанням парламентарій.

Опозиціонер наголосив, що причиною знищення України стане відкриття ринку землі.

"Влада підводить країну до останнього рубежу - продажу української землі. А задумала це все ще в перший день потрясінь бригада Сороса, яка знаходиться зараз при владі. Через "геніальну" діяльність Максима Нефьодова на митниці і його друга прем'єр-міністра Олексія Гончарука Україна недоотримала 71 млрд надходжень до бюджету. План по надходженню до скарбниці провалений повністю! Чим вони збираються розраховуватися - незрозуміло, але у мене складається таке враження, що представникам нової влади все одно! Їм важливо продати землю, загнати український народ в повні злидні, а все інше їх не хвилює", - зізнався він.

Політик нагадав, що на парламентських слуханнях на тему продажу української землі представників партії "Слуга народу" не підтримали інші нардепи.

"До закону про введення ринку вже зареєстровано близько 9 тис. поправок. Таким чином займатися редагуванням закону ми будемо десь місяці два. А якщо вони хочуть, пославши демократію і всю опозицію, "пройтися" по цим поправкам за кілька днів, то я думаю, що вони сядуть у в'язницю за повалення конституційного ладу в парламентсько-президентській республіці. Звичайно, вони можуть розпустити Раду чи взагалі нахабно оголосити, що земля вже продана, але навряд чи у них це вийде", - резюмував Рабінович.