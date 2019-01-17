Рабінович: підвищенням тарифів влада прирекла українців на замерзання

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Підвищення тарифів не може вивести країну з "фінансової прірви", вважає Рабінович

Підвищенням тарифів на тепло нинішня влада фактично штовхає українців на замерзання. Таку думку висловив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, підвищення тарифів жодним чином не допоможе вивести країну з тієї "фінансової прірви", куди її загнали за останні п'ять років.

"Економічні невдахи у владі не розуміють, що люди вже на межі. Українці з трудом платили за тепло і за старими тарифами, а за новим просто ніхто не зможе і не буде платити. Тому в результаті скарбниця отримає ще менше грошей, ніж до підвищення, і криза тільки посилиться", – вважає нардеп.

Він додав, що людям доводиться "тугіше затягувати пояси, щоб хоч якось платити за рахунками". І зовсім скоро українці будуть змушені платити за тепло ще на 24 відсотка більше, ніж платили, вважає Рабінович.

"Все це – результат діяльності влади, яка остаточно продалася МВФ, восени підвищивши тарифи на газ на 23,5 відсотка. А його вартість у структурі тарифу на тепло становить майже 90 відсотків – звідси і підвищення ціни", – пояснив політик.

Рабінович також зазначив, що чинна влада змушує мільйони українців їхати на заробітки за кордон. Він додав, що навіть в самому МВФ відзначили, що в результаті розчарування зовнішнім економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють близько двох-трьох мільйонів українців. При цьому, на думку народного депутата, МВФ сам посадив Україну на свою "кредитну голку".

"У підсумку уряд постійно підвищує людям тарифи на газ, на тепло. Влада бере кредити Фонду, тут же виводячи кошти на свої закордонні рахунки, скуповуючи нерухомість, купуючи яхти і "мерседеси". Вони роблять це з легкістю, розуміючи, що віддавати борги не їм. Це тяжкий тягар вони поклали на нас і наших дітей", – вважає народний депутат.

Ще одним важливим елементом для підняття економіки України Рабінович назвав ефективну роботу антикорупційних органів, якої в Україні поки що немає. На думку політика, антикорупційні відомства повинні об'єднати зусилля і разом почати працювати. Для цього українці повинні дати цим структурам вотум довіри.

"Давайте дамо їм можливість щось робити. Давайте дамо їм ще раз вотум довіри. Кому вони не подобаються – не має значення. Інших у нас немає", – нагадав парламентарій.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що у антикорупційних відомств є можливість зупинити "розруху і розкладання" в країні, а також допомогти Україні вибратися з корупційної ями.

"Хочу звернутися і до Ситнику, і до Холодницкому з простим питанням: знаєте, чому ви повинні знайти спільну мову? У 1990 році Україна виробляла п'ять відсотків світової продукції. А сьогодні ми "боремося" за звання самої злиденної країни. І можливість змінити що-небудь знаходиться якраз в руках голів антикорупційних органів", – підсумував Рабінович.