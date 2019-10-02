Рабінович підтримав акцію журналістів проти цензури

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Нардепи ОПЗЖ приєдналися до акції протесту

Члени фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович і Нестор Шуфрич приєдналися до журналістів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які проводять акцію проти цензури у відповідь на останні рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про позбавлення каналів ліцензії, позапланові перевірки. Про це повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"Я разом з головою комітету зі свободи слова Нестором Шуфричем на трибуні Верховної ради повісив плакат на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK", – повідомив Рабінович.

На його думку, дії нової влади щодо зазначених телеканалів цілком легко можна пояснити.

"Якщо говорити про дії влади щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, той тут все зрозуміло: влада не хоче, щоб на неї нападали і її критикували за відсутність миру, крах економіки, процвітання корупції, де на потоки сіли нові "морди обличчя". Тому вони і закривають рот каналах, які говорять правду! Я думаю, що влада це робить, тому що тільки ці канали висвітлюють корупційні справи. Вони дають медіа зрозуміти: "Бачите, що крадуть – сидіть і мовчіть!", – вважає Рабінович.

Нардеп також обурився тим, що в належний час представники фракції "Слуга народу" не прийшли на робочі місця в сесійний зал.

"Слуги народу" сьогодні взагалі не прийшли ще до сесійної зали. Вони проводять засідання фракції в робочий час – це наруга над основою парламентаризму... Не виходять вони в зал, тому що у них там якісь внутрішні проблеми!", - сказав Рабінович.

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" вважає, що "слуги народу" не прийшли на засідання, тому що у фракції назрів "бунт".

Рабінович звернувся до співробітників телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Журналісти, тримайтеся! Ми вас підтримуємо. Ви мужні, сильні люди, які чесно роблять свою роботу. А якщо журналісти будуть такими ж "слугами", як депутати, тоді точно все пропало. Єдина надія на свободу слова, яка допоможе вийти з очманілого стану і зрозуміти, що ні в гаманці, ні в холодильнику нічого не покращилось".