ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: ОПЗЖ вимагає від Разумкова зняти Яременка з посади голови комітету

Новини » Політика     04.11.2019 - 14:56
Рабінович: ОПЗЖ вимагає від Разумкова зняти Яременка з посади голови комітету
Фото: Вадим Рабінович (РБК-Україна)

У ОПЗЖ прокоментували ситуацію навколо Яременка

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від спікера Верховної ради Дмитра Разумкова після скандалу зняти народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович в інтерв'ю телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Тут питання вже не в самому Яременко, а в динаміці процесу. Спочатку "обличчя" нашої міжнародної дипломатії, людини, яка повинна очолювати парламентську делегацію в переговорних процесах за кордоном, ловлять на листуванні з повією. Далі він заявляє, що всі журналісти – покидьки, а скандальну ситуацію він підстроїв, щоб їх перевірити. Але потім раптом вибачається за все, що відбулося. Але не минає й доби, як Яременко, немов нічого не сталося, приходить до сесійної зали, вітається за руку з усіма "слугами" (це і зрозуміло – у банді свої своїх не здають), виходить на парламентську трибуну і починає погрожувати журналістам в'язницею тільки за те, що ті роблять свою роботу", – нагадав Рабінович.

Політик звернув увагу на те, що вперше за всю історію керівники всіх абсолютно фракцій пред'явили претензію з приводу всієї ситуації, і фактично поставили ультиматум спікерові: зняти Яременка з посади голови міжнародного комітету. При цьому, на думку співголови фракції, Яременко "уособлює всю нову владу".

Яременко іде з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики "Слуга народу" допускає відсторонення Яременка з посади глави комітету
Новини України РабіновичБогдан Яременко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся