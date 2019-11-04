Рабінович: ОПЗЖ вимагає від Разумкова зняти Яременка з посади голови комітету

Фото: Вадим Рабінович (РБК-Україна)

У ОПЗЖ прокоментували ситуацію навколо Яременка

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від спікера Верховної ради Дмитра Разумкова після скандалу зняти народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович в інтерв'ю телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Тут питання вже не в самому Яременко, а в динаміці процесу. Спочатку "обличчя" нашої міжнародної дипломатії, людини, яка повинна очолювати парламентську делегацію в переговорних процесах за кордоном, ловлять на листуванні з повією. Далі він заявляє, що всі журналісти – покидьки, а скандальну ситуацію він підстроїв, щоб їх перевірити. Але потім раптом вибачається за все, що відбулося. Але не минає й доби, як Яременко, немов нічого не сталося, приходить до сесійної зали, вітається за руку з усіма "слугами" (це і зрозуміло – у банді свої своїх не здають), виходить на парламентську трибуну і починає погрожувати журналістам в'язницею тільки за те, що ті роблять свою роботу", – нагадав Рабінович.

Політик звернув увагу на те, що вперше за всю історію керівники всіх абсолютно фракцій пред'явили претензію з приводу всієї ситуації, і фактично поставили ультиматум спікерові: зняти Яременка з посади голови міжнародного комітету. При цьому, на думку співголови фракції, Яременко "уособлює всю нову владу".