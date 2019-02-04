Рабінович: чергове підвищення тарифів є непідйомним для більшості українців

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович анонсував українцям черговий "сюрприз" від влади

Чергове підвищення тарифів є непідйомним для більшості українців. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Дорогі українці, зовсім скоро нас чекає черговий "сюрприз" від нинішньої влади – вже через два тижні все ми отримаємо платіжки за комуналку за січень. І саме в них виявимо всю "любов" і "піклування" уряду. Впевнений, що ці "любов" і "турбота" вразять навіть найбільш непробивних прихильників діючої влади. Влада впевнена, що з українців все ще можна вичавлювати гроші: ще не всі засіки вони спустошили, не до кінця затягнули пояси. І тому за тепло в наших квартирах та будинках ми тепер будемо платити ще на 24% більше. І це при тому, що і так тарифи на тепло є непідйомними для більшості українців!", - заявив парламентарій.

За його словами, причина подорожчання тарифів – це те, що "корупційна влада прогнулася під вимоги МВФ".

"Чому все це відбувається? Все просто: якщо нескінченно красти бюджетні гроші, а дірки латати кредитами МВФ – неминуче опинишся там, де ми опинилися. Нинішня влада повністю продалася сама і продала інтереси нашої країни іноземним кредиторам, мета яких – вичавити з цієї території всі соки: відібрати землю, вивезти ресурси, а без того злиденне населення взагалі остаточно перетворити у вічних боржників без права голосу і думки", – констатував народний депутат.

Політик вважає, що тарифами влада знищує найбільш незахищену верству населення – пенсіонерів.

"Деякі з них вже зараз змушені віддавати всю або майже всю пенсію за комуналку. А після січневого підвищення платити за світло і тепло у них буде просто нічим! Люди будуть змушені або замерзати в холодних квартирах, або голодувати! По суті, прямо зараз влада влаштувала "легальний геноцид": молодь змушують виїжджати за кордон, пенсіонерів дотискають низькими пенсіями і величезними цінами на продукти і комуналку. Якщо на майбутніх виборах український народ зробить неправильний вибір, то в країні залишаться лише ті, хто потрібен для обслуговування режиму. Всі інші або поїдуть шукати кращого життя за кордоном, або просто вимруть, як би жахливо це не звучало", – підкреслив політик.

У свою чергу він пообіцяв, що не допустить такої катастрофи, і його політсила готує свій сценарій порятунку країни, в якому Україна – "сильна, незалежна, розвинена і багата країна".

"Ми вже розробили стратегію виходу з кризи, яку почнемо впроваджувати одразу після нашої перемоги на виборах і яка передбачає швидке економічне зростання України, підвищення соціальних стандартів і рівня життя простих українців. Сюди, в тому числі, входить і зниження існуючих тарифів у три рази! І ми знаємо, як цього досягти: необхідно лише повернути українські надра народу і націоналізувати офшорні компанії, які виводять прибуток від продажу наших ресурсів на іноземні рахунки корупціонерів. Все це буде зроблено в перші дні після нашої перемоги!", – резюмував Рабінович.