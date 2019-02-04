Рабінович: нам потрібен рік для зупинки спаду в економіці

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Далі, за словами Рабіновича, будуть роки економічного підйому

Щоб зупинити економічний спад в Україні, потрібен максимум один рік, і тоді наступні роки будуть роками економічного підйому. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи – За життя" та народний депутат Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У нас є одна пропозиція – давайте будувати нейтральну, сильну і незалежну Україну, "Швейцарію Східної Європи". Нам потрібен один рік, щоб повернутися до нормальної ситуації, а наступні будуть роками підйому", – сказав нардеп.

Раніше Heritage Foundation опублікував рейтинг, в якому Україна потрапила на найнижчий рівень світового списку країн за рівнем економічної свободи. Рабінович вважає, що така ситуація – показник економічної недієздатності нинішньої влади.

"Через недалекоглядну політику влади Україна опинилася в самому низу рейтингу економічної свободи, складеного Heritage Foundation. Ми знаходимося між Гамбією та Аргентиною в світовому рейтингу, на думку американських дослідників Heritage Foundation. У 2018 році Україна зайняла 147-е місце з 180 країн світу. При цьому ми на останньому місці серед європейських країн. Порівняйте – Грузія зайняла 16-е місце, Польща – 46-е місце, Росія – 98-е", – зазначив політик.

Він закликав українців не допустити того, щоб така ситуація тривала, і в цьому році на виборчих дільницях зробити правильний вибір.

"Очевидно, що така катастрофічна ситуація з нашою економікою – вирок нинішній владі, яка і довела нас до такого "сусідства". Так більше тривати не має, і не буде, якщо в цьому році кожен українець зробить усвідомлений вибір", – підкреслив Рабінович.