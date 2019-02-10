Рабінович: у будь-якій цивілізованій країні Супрун вже давно привелки б до відповідальності

Фото: Вадим Рабінович （прес-служба）

Рабінович заявив, що є багато доказів корупції в МОЗ

У будь-якій цивілізованій країні в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун вже давно привелки б до відповідальності. Таку думку висловив народний депутат України і лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Якщо хтось із вас повірив, що Супрун знімають з роботи, то вас знову розвели як кошенят. Суди – в руках у влади. Це (рішення суду по усуненню Супрун з посади, – ред.) зробили для того, щоб підняти хвилю, винести її в зал голосування і протягнути в міністри. При цьому для влади підтримка Супрун несе дуже великі іміджеві втрати, адже більшість українців її не підтримують. Так що нам ще належить поборотися за те, щоб її, нарешті, звільнили", – заявив парламентарій.

За його словами, існує безліч доказів того, що корупція процвітає в МОЗ, в тому числі, і від Рахункової палати України.

"Рахункова палата оприлюднила факт: Світовий банк дав на вигідних умовах Україні 215 млн доларів, з них в регіони відправлено 42 млн, решта використані на семінари, тренінги, організаційні процедури, коктейлі, кейтерінг, зарплати активістів при МОЗ та листівки для привітання з днем медика. Це я вам навів один епізод з величезною папки зі злочинами", – підкреслив народний депутат.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" висловив упевненість, що як мінімум за порушення норми закону щодо термінів перебування на посаді виконуючої обов'язки Уляна Супрун повинна сісти у в'язницю.

"За законом України людина не може бути виконуючим обов'язки пару років. Чому тоді її підтримують посольства європейських країн? Адже в їх країнах за порушення закону садять у в'язницю. Вони вважають, що Україна не незалежна країна, а колонія? Ці ж посольства також захищали Наталію Яресько (екс-міністр фінансів – ред.), потім – Валерію Гонтарєву (екс-голова Нацбанку – ред.). Де вони тепер? Яресько – в Тунісі, Гонтарєва – в Лондоні. З Супрун у нас така ж історія, але після парламентських виборів ми це припинимо",– підсумував Вадим Рабінович.