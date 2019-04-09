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Рабінович: кандидатам нічого не залишається, крім як здавати аналізи

Новини » Політика    09.04.2019 - 15:27
Рабінович: кандидатам нічого не залишається, крім як здавати аналізи
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає здачу аналізів кандидатами абсурдом

Кандидатам в президенти нічого не залишається, крім як здавати аналізи. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Скажу з приводу цих абсурдних аналізів від кандидатів у президенти. Здали Крим, потім здали Донецьк і Луганськ, тепер більше нічого не залишається, як здавати аналізи. Але давайте дивитися ширше. Здача аналізів – це до одужання. Адже встановлюють діагноз – і все йде до подальшого одужання. Тому я вважаю, що здали так здали. Головне – зберегти це для історії", – заявив парламентарій.

За його словами, влада зацікавлена лише в тому, щоб обкрадати власний народ.

"Як казав Остап Бендер, закордон нам уже не допоможе. Допоможемо собі тільки ми самі. Самі, коли проголосуємо за правильне, нормальне, гідне життя. Життя, яка вкладається у рамки, де чесно працював, чесно заробив, пенсіонери отримують гідну пенсію, держава не грабує українців", – продовжив народний депутат.

Політик вважає, що лише зміна влади дасть українцям шанс на гідне життя.

"Чи будуть гідні пенсії і зарплати при Зеленському? Не знаю, не готовий давати такі аванси. Але я точно знаю, що при Порошенку це не вийшло. Значить, потрібно на парламентських виборах проголосувати за тих, хто дає чіткий план змін у країні. Саме "Опозиційна платформа – За життя" зможе врятувати країну і відродити економіку", – підсумував Рабінович.

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