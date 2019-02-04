Рабінович: інтереси України та її громадян повинні бути вищими за особисті амбіції політиків

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Завдання партії Рабиновича - у відновленні миру в країні

Особисті амбіції політиків повинні відійти на другий план перед інтересами України і її громадян. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи – За життя" та народний депутат Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"На своєму прикладі ми показали, як особисті амбіції повинні відійти на другий план перед інтересами країни і виборців. Ми, мабуть, перші і єдині в Україні, хто сказав: давайте об'єднаємося на одній платформі, підемо разом до перемоги, а вже потім будемо розбиратися. І це найбільш правильний шлях. Сьогодні ми повинні подивитися на те, що відбувається з нашою країною, що відбувається на наших очах, зрозуміти і усвідомити свою відповідальність, "сісти в один човен". Між нами хочуть внести розбрат, але ніколи цього не буде", – зазначив політик.

За його словами, завдання номер один для партії – "зупинити війну і повернути в Україну світ".

"Як таке могло статися, що в Україну повернулися голод і холод, а на вулиці – фашизм? Як так, що сьогодні героями називають не тих, хто захищав її у Другій світовій війні, а тих, хто стріляв їм у спини? Сьогодні ми зібралися для того, щоб з цим покінчити, щоб перемогти! Ми не ідеальні, але ми абсолютно точно кращі, тому що ми сьогодні можемо принести мир. Нам все обіцяють, але як вони це зроблять, адже слухають і чують тільки себе! І коли ви, українці, підете на виборчі дільниці, подивіться, подумайте серцем, хто сьогодні може принести мир, а хто лише говорить про це. Вибирайте серцем!" – закликав Вадим Рабінович.

Не менш важливим питанням, яке належить вирішити в першу чергу, політик назвав економічну ситуацію в Україні. За його словами, нинішня економічна політика веде до краху держави.

"Сьогодні керують країною пройдисвіти, які і двох класів не закінчили. Але не можна так керувати країною! Не можна так будувати країну – навіть будівництво сараю потребує плану. Так, ми готові потерпіти, але нам потрібно знати, що завтра ми будемо жити у великій Україні! Поки ж цього не відбувається, і ми продовжуємо годувати зграю пройдисвітів у влади. Вистачить нам годувати закордонних реформаторів – починаючи від Супрун і закінчуючи всією тією бандою, яка реформувала, а тепер втекла кудись з нашими грошима, і яка продовжує сидіти у годівниці, добиваючи нашу країну!", - сказав засновник "Опозиційної платформи – За життя".