Рабінович: дружба влади із Заходом - це ще не привід грабувати українців

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада безкарно грабує українців

Дружба із Заходом не повинна будуватися на тому, що влада безкарно грабує українців. Про це в ефірі на телеканалі "112 Україна" розповів народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ваша дружба із Заходом не повинна будуватися на тому, що влада нас безкарно грабує! Це має бути співпраця з обопільним повагою. Я дуже добре ставлюся до Європи, куди ви нас тягнете. Але Європа – це коли ми тут добре живемо. Європа – це коли у нас тут гідні пенсії. Європа – це коли тут у нас хороші дороги. А не коли ми їдемо до Відня випити чашечку кави, як тут один діяч говорив", – заявив парламентарій.

За його словами, курс нинішньої влади в Європу – оманливий, і насправді у керівництва країни зовсім інші цілі.

"Люди, ми захворіли. Нам потрібно йти до холодильника. Як тільки побачимо, що там нічого немає, то відразу виздоровіємо – і не будемо більше вірити своєму уряду. Ми не повинні на цих виборах повторити помилку України – і знову проголосувати за цю злочинну, корупційну владу", – зазначив народний депутат.

Політик порадив на майбутніх виборах голосувати за тих, хто пропонує реальний план порятунку країни.

"Опозиційна платформа – За життя" пропонує побудувати в Україні "Швейцарію Східної Європи", сильна, незалежна держава. Саме так ми зможемо відродити країну, вибратися з ями, куди нас закинула нинішня влада. Так що подумайте, за кого ви віддасте голос на виборах: чи за тих, хто довів країну до катастрофічного стану, або за тих, хто пропонує реальний план розвитку", – резюмував Рабинович.