Рабінович: ми будемо об'єднуватися з усіма політсилами, які поділяють наші принципи

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що всім політикам необхідно домовлятися

"Опозиційна платформа – За життя" готова об'єднуватися з усіма політичними силами, які поділяють принципи партії. Про це розповів народний депутат України і голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Є люди, які мріють про реванш. На виборах одні перемогли, потім – інші. І біда нашої країни в тому, що всі хочуть реваншу. Але потрібно замість цього, особливо після перемоги, сідати за стіл переговорів і з усіма домовлятися", – вважає парламентарій.

За його словами, хоча в країні "розпалюють ненависть", розділяють людей з різних питань, – всім політикам необхідно домовлятися.

"Сьогодні в Україні немає політичних сил, з якими я б не розмовляв. Я веду переговори з усіма і не соромлюся про це говорити. І навіть з самими "махровими" ліворуч і праворуч. Тому що ми одна сім'я. Якщо в родині дитина капостить, то ви ж не виганяєте її з родини, ви знаходите слова, щоб її напоумити. У Львові та Одесі, в Дніпрі і в Харкові – ми всі однакові", – підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що українським політсилам потрібно об'єднуватися на основі загальних принципів.

"Ми будемо об'єднуватися з тими, хто поділяє наші три принципу. Перший – нейтральна, незалежна, позаблокова Україна. Ми з вами перебуваємо в такому оточенні і не можемо його змінити. Ні Росія, ні Польща, ні Угорщина не підуть від нас. А значить поширювати ненависть на століття – це прирікати і нас, і наших дітей на нещастя. Нам потрібно знаходити шляхи виходу з цієї ситуації", – заявив Рабінович.

Голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" пообіцяв, що в пошуках миру в країні він безпосередньо звернеться до російських депутатів.

"Я буду безпосередньо звертатися до законодавчих зборів Російської Федерації з пропозицією зібратися на нейтральній майданчику і шукати вихід з ситуації. Другий принцип – скасування всіх проведених реформ і покарання винних. Третій – потрібно не боятися політичних альянсів з тими, хто хоче "зшити країну", – резюмував Рабінович.