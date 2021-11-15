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Намагалися катапультувати сигарети до Румунії: на кордоні України затримали контрабандистів

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Понеділок 15 листопада 2021 16:28
Намагалися катапультувати сигарети до Румунії: на кордоні України затримали контрабандистів Фото: в Україні контрабандисти намагалися катапультувати сигарети до Румунії (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні на кордоні з Румунією затримали трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами. Зловмисники також планували застосувати саморобний безпілотник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Трьох громадян України затримали на околиці населеного пункту Дротинці Берегівського району. Зловмисники прибули у прикордоння на двох автомобіля. В салоні одного з них виявили ноутбук з картою українсько-румунської ділянки кордону, пускову катапульту, саморобний безпілотник та запасні акумуляторні батареї для нього.

"Виявлені предмети та матеріали в українців вилучили", - додає пресслужба.

Окрім спроби збуту підакцизних товарів, зловмисників також підозрюють у порушенні правил використання повітряного простору.

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