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У Путина ответили на предложение Лукашенко прекратить бои в Украине

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Москва, Пятница 31 марта 2023 13:09
У Путина ответили на предложение Лукашенко прекратить бои в Украине Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко предложение Минска прекратить боевые действия в Украине. Это произойдет на следующей неделе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на следующей неделе", - сказал Песков.

При этом он отметил, что для России в контексте так называемой "спецоперации" якобы "ничего не меняется".

"Продолжается специальная военная операция (война - ред.), поскольку это единственное средство достижения целей", - добавил Песков.

Что предлагает Лукашенко

Напомним, сегодня лидер белорусского режима Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту Беларуси предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон".

"Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России, могут сказать, мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, живой силы и техники. Все замерли", - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, после этого должны начаться переговоры, но "без предварительных условий".

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