У Путіна назвали нещеплених росіян загрозою: дискримінація неминуча
Російська влада вважає, що люди, які не пройшли вакцинацію від COVID-19 і не мають імунітету, становлять загрозу для оточуючих. Тому в майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету, без щеплення не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це буде становити загрозу для оточуючих", - зазначив Пєсков.
Він додав, що ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала посилювати карантинні обмеження на тлі швидкого поширення дельта-штаму коронавірусу. Крім того, вживаються заходи щодо обов'язкової вакцинації працівників деяких сфер.
У Національній академії наук прогнозують, що через ситуацію в Росії індійський штам може з'явитися і в Україні.