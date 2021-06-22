У Путіна назвали нещеплених росіян загрозою: дискримінація неминуча

Російська влада вважає, що люди, які не пройшли вакцинацію від COVID-19 і не мають імунітету, становлять загрозу для оточуючих. Тому в майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.

"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету, без щеплення не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це буде становити загрозу для оточуючих", - зазначив Пєсков.

Він додав, що ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.