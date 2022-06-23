Путін залежить від Токаєва більше, ніж Казахстан - від Росії, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації судових репортерів Сергія Козлова для " Цензор.Нет ".

За його словами, присутність Токаєва на ювілейному 25-му Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі спочатку планувалося владою РФ, щоб продемонструвати підконтрольність Казахстану.

На це вказує як той факт, що глава Казахстану був єдиним міжнародним гостем у статусі президента, так і те, що панель з його участю проводила пропагандистка Маргарита Симонян. Однак Токаєв використовував ситуацію, щоб продемонструвати нелояльність країни і її незалежну позицію, додає експерт.

В результаті, влада Росії вже вдалася до показових санкцій - припинення поставок казахстанської нафти через порт Новоросійська. При цьому російські публічні персони знову стали загрожувати територіальній цілісності країни. Проте, Казахстан продовжує дотримуватися незалежної позиції.

"Побічно про наявність "своєї гри" підтверджують і інші сигнали з РК, які потрібно розглядати виключно в призмі розгортаються подій. Так, 19 червня стало відомо, що влада Казахстану закликала інші країни, в тому числі і ядерні держави, розробити план з повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року", - зазначає експерт.

Для Казахстану, чия економіка в основному зав'язана на експорт, куди вигідніше зберегти відносини із західними країнами, ніж опинитися під повним контролем Кремля.