Путін заговорив про закінчення "конфлікту" в Україні

Росія нібито готова зробити усе можливе для якнайшвидшого завершення війни на території України. Однак незадоволена тим, що Київ відмовився від переговорів .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " К оммерсантъ ".

Під час зустрічі з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді, голова Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито бажає якнайшвидше завершити війну в Україні.

Також диктатор відзначив, що Київ нібито "відмовився від переговорного процесу, оскільки хоче досягти своїх цілей військовим шляхом".

Відзначимо, що, за словами міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, російські чиновники, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, пропонували Україні мирні переговори.

"Вони хочуть, скажімо так, відвернути нашу увагу і зупинити те, що було стратегічно заплановано за місяць до цього. Це не той сценарій, який ми збираємося розігрувати", - заявила Стефанішина.