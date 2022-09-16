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Путін заговорив про закінчення "конфлікту" в Україні

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П'ятниця 16 вересня 2022 16:41
Путін заговорив про закінчення "конфлікту" в Україні Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Росія нібито готова зробити усе можливе для якнайшвидшого завершення війни на території України. Однак незадоволена тим, що Київ відмовився від переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Під час зустрічі з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді, голова Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито бажає якнайшвидше завершити війну в Україні.

Також диктатор відзначив, що Київ нібито "відмовився від переговорного процесу, оскільки хоче досягти своїх цілей військовим шляхом".

Відзначимо, що, за словами міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, російські чиновники, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, пропонували Україні мирні переговори.

"Вони хочуть, скажімо так, відвернути нашу увагу і зупинити те, що було стратегічно заплановано за місяць до цього. Це не той сценарій, який ми збираємося розігрувати", - заявила Стефанішина.

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Володимир Путін Російська Федерація Україна
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