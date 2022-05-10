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Путін був переконаний, що Україна не потрібна Європі. Він помилився, - Кулеба

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 16:29
Путін був переконаний, що Україна не потрібна Європі. Він помилився, - Кулеба Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російський президент Володимир Путін, розпочавши війну проти України хибно думав, що Україна не потрібна Європі. Тепер ЄС необхідно зробити крок - їх статус кандидата на членство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Одна з причин цьому ця війна почалася полягає в тому, що Путін був переконаний - Україна не потрібна Європі, не стане поруч з нами у випадку війни, він в цьому помилився. Тепер час зробити наступний крок і забрати Україну, надавши їх статус кандидата на членство в ЄС", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора Україна передала Єврокомісії другу частину опитувальника щодо вступу до Євросоюзу. Це ще один крок, який наближає нашу країну до членства в блоці.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна зможе отримати статус кандидата в члени Євросоюзу в червні.

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