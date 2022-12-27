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Путин теперь "Властелин колец"? Диктатор подарил восемь перстней лидерам стран СНГ

Новина українською →
Санкт Петербург, Вторник 27 декабря 2022 13:51
Путин теперь "Властелин колец"? Диктатор подарил восемь перстней лидерам стран СНГ Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор решил поиграть в "Властелина колец". Он подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с так называемой "символикой Содружества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Как пишут СМИ, на каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись "С новым годом 2023".

Также на кольце указано и название страны, где проходил этот саммит - Россия.

Подарки от диктатора, как известно, получили: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садир Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также президент министр Армении Никол Пашинян.

Указано, что белорусский диктатор был единственным, кто надел кольцо сразу. "В память" одно кольцо Путин оставил и себе.

Тем временем в сети уже активно смеются над поступком главы Кремля и проводят аналогии с романом "Властелин колец".

"К слову, в трилогии Толкина "Властелин колец" 9 колец от властителя тьмы Саурона получили правители 9 королевств людей, после чего стали его бессмертными рабами", - пишут в соцсетях.

В СМИ также обращают внимание на интересный момент: ислам запрещает мужчинам носить золотые украшения. Таким образом, Путин своими подарками поставил в неловкое положение президентов мусульманских стран.

В СБУ уже отреагировали и призвали Путина "не надеяться, что ему это поможет".

"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости…", - говорится в сообщении СБУ.

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