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Путин назначает своих родственников на высшие должности, - британская разведка

Россия, Среда 28 августа 2024 11:37
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Путин назначает своих родственников на высшие должности, - британская разведка Фото: Анна Цивилева (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Назначение племянницы Путина на высокую должность в военное министерство вызвало критику даже со стороны российской прессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 17 августа российские СМИ сообщили, что Владимир Путин повысил дочь своего двоюродного брата (часто называемую племянницей) Анну Цивилеву до должности государственного секретаря министерства обороны.

Ранее Цивилева была назначена заместителем министра обороны, и в июне 2024 года она сохранила эту должность. На посту государственного секретаря Цивилева выше обычного заместителя министра обороны (которых еще семь) и отвечает за отношения ведомства с законодательным органом и другими государственными органами, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, до 2023 года Цивилева не имела известного прошлого или отношения к вопросам обороны. Она получила образование психиатра, прежде чем зарабатывать деньги в ряде компаний по поставкам медицинских товаров. В 2023 году она стала председателем государственного фонда поддержки "Защитники отечества", который организовывал сборы на войну против Украины.

Цивилева замужем за министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

"Назначение Цивилевой в июне вызвало сдержанную критику со стороны российской прессы за кумовство, которое подвергло испытанию даже российскую терпимость к коррупционной практике. Существует реальная возможность, что ее дальнейшее возвышение свидетельствует о растущей изолированности российской элиты", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка отмечала, что коррупция широко распространена в российской военной промышленности и широко допускается в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

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