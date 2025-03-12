Путин "не намерен" идти на компромиссы: ISW рассказали о стратегии Кремля в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предложении по 30-дневному прекращению огня, которое вступит в силу после согласия России. Предложение поддержали ЕС и Великобритания, но российские ультранационалисты выступили против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня предусматривает остановку боевых действий по всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и использование беспилотников, а также прекращение операций в Черном море. Он вступит в силу после согласия России на предложение США.

Советник США по национальной безопасности Майк Вальц добавил, что в ближайшие дни проведет переговоры со своим российским коллегой. Он уточнил, что возобновленная военная помощь США Украине включает поставки материалов, разрешенных президентским распоряжением о сокращении (PDA).

Предложение о 30-дневном прекращении огня поддержали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что теперь ответственность лежит на России.

Между тем российские ультранационалистические деятели, включая депутатов Госдумы и прокремлевских милблогеров, отклонили предложение. Они заявили, что Украина и США могут использовать перемирие для перегруппировки сил, а война является экзистенциальной для России. Генерал РФ Виктор Соболев назвал 30-дневное прекращение огня "неприемлемым", поскольку это якобы даст Украине время для перевооружения.

В отчете ISW говорится, что западные службы безопасности считают, что российский диктатор Владимир Путин "не намерен" идти на компромиссы по территориальным вопросам, миротворцам или нейтральному статусу Украины.

По их данным, Путин сознательно выдвигает "максималистические" требования, понимая, что они будут неприемлемыми для Киева и Запада. Это согласуется с публичными заявлениями Кремля, который пытается демонстрировать открытость к переговорам, сохраняя курс на достижение своих стратегических целей.

Поддержка ЕС

По данным ISW официального ответа Кремля нет. Российские государственные СМИ пытаются представить предыдущие официальные заявления РФ о возможных контактах с США как реакцию на предложение о прекращении огня.

Тем временем союзники Украины продолжают усилия по усилению украинской армии и предоставлению гарантий безопасности. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что "Франция не позволит демилитаризации Украины", а Reuters сообщило о встрече 34 военных представителей из стран НАТО, ЕС, Азии и Океании в Париже для оценки возможностей долгосрочной поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что партнеры Украины должны определить "надежные гарантии безопасности". Также обсуждался французско-британский план создания многонациональных сил для сдерживания возможного нового наступления России.