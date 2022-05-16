Путін каже світовим лідерам, що час для переговорів з Зеленським ще не настав, - ОП

Президент РФ Володимир Путін заявляє деяким світовим лідерам, що час для переговорів з президентом України для припинення війни ще не настав. У Зеленського вважають, що Путін чекає хоч якоїсь перемоги на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови ОП України Ігора Жовкви в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що Зеленський неодноразово висловлював готовність до прямих перемовин із Путіним.

"Ми прекрасно знаємо, що декілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням, закликом: сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, досі він не готовий, більше того, деяким лідерам він говорить, що час ще не настав", - зазначив Жовква.

Він висловив думку, що можливо, Росія все ще сподівається здобути хоч якісь перемоги на фронті, щоб посилити свої позиції на переговорах. Водночас він запевнив, що росіянам не вдасться цього досягти.