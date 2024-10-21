Путин разрешил соратникам Кадырова разграбить металлургический комбинат в Мариуполе, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин отдал контроль над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича близким к Рамзану Кадырову людям. Они разграбляют комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, среди тех, кто сейчас контролирует комбинат, есть лицо, по имени Руслан Геремеев.

Он, а также заместитель главы министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. При этом половину акций ООО "ММК Ильича", который сейчас контролирует завод, получил его сын Валид.

По данным WSJ, в настоящее время полным ходом идет разграбление комбината. В частности, оттуда часто уезжают грузовики с прокатными изделиями. Они уходят в сторону России.

Также россияне полностью демонтировали и отправили в РФ производственную линию стоимостью 220 млн. долларов. Она была установлена на комбинате незадолго до полномасштабного вторжения.

Как пишет СМИ, еще осенью 2022 года московская торговая компания вывезла с завода стальной продукции в 380 тысяч долларов. Также известно, что некоторые российские компании регулярно продавали оставшиеся на заводе уголь и другую продукцию.

А уже в начале января 2023 года в Узбекистан была экспортирована партия метизов на 50 тысяч долларов.

Позже доля Валида Корчагина перешла к другому человеку, но также связывается с Рамзаном Кадыровым, - руководителя московского бойцовского клуба "Ахмат" Алаша Дадашова. При этом Геремеевы и дальше занимаются заводом.

В частности, Вахит Геремеев рассказывал российским СМИ о том, что на заводе было много трупов, а все было заминировано. По его словам, он влюбился в завод и "уже почти стал металлургом". Он планирует возобновить его работу до 2026 года.