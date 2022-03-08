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Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - ЄК

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Брюссель, Вівторок 08 березня 2022 10:40
Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - ЄК Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні. Тому Євросоюз зобов'язаний підтримувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса для Politico.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це (російська агресія, - ред.) не зупиниться в Україні. Очевидно, що Путін зараз перебуває в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах", - зазначив він.

На його думку, під удар можуть потрапити країни Балтії.

"Досить подивитися на посилення агресивної риторики Росії і заяви про те, що Росія підтримує інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря, а також посилення антибалтійської риторики - у всякому разі, в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - додав Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може торкнутися і західних країн, оскільки "чим більше звір з'їсть, тим більше йому захочеться".

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