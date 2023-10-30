Пункт пропуска на границе с Молдовой завтра не будет работать: в какие часы

Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" на границе с Молдовой завтра временно приостановит работу с 07:00 до 09:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" 31 октября с 07:00 до 09:00 временно приостановит работу. Молдовские коллеги информируют, что в настоящее время в пункте пропуска будут модернизироваться электрооборудование", - говорится в сообщении.



Ближайшие пункты пропуска для пересечения границы с Молдовой - "Кельменцы-Ларга" и "Россошаны-Бричаны".

Пограничники просят украинцев учесть эту информацию при планировании своих поездок.