Лякають хімічною атакою. Українці почали масово отримувати небезпечні листи
Українці почали масово отримувати листи з інформацією про хімічну атаку. Таким чином кіберзлочинці намагаються викрасти особисті дані громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Зазначається, що урядова організація CERT-UA виявила факт масового розповсюдження електронних листів із тематикою "хімічної атаки". Вони містять посилання на XLS-документ із макросом.
Після відкриття файлу у комп'ютер потрапляє шкідлива програма JesterStealer, яка здійснює завантаження особистих даних. Зокрема, інформацію з криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Зловмисник отримує викрадені дані в Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці також почали отримувати шкідливі листи начебто від імені кіберзахисту.
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