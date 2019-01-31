До ПЦУ перейшли вже понад 100 парафій УПЦ МП

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За словами Євстратія, реєстрація ПЦУ Мін'юстом сприятиме процесу переходу

На сьогодні до Православної церкви України перейшли 120 громад Московського патріархату. Про це заявив владика Євстратій - архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами Євстратія, кожні 2-3 дні надходять повідомлення про те, що все нові і нові громади ухвалюють таке рішення.

“За тими даними, які можна бачити, 120 релігійних громад визначилися. І процес цей постійно триває. Якщо не кожного дня, то кожні 2-3 дні надходять повідомлення про те, що все нові і нові громади ухвалюють таке рішення”, - сказав він.

Представник ПЦУ підкреслив, що реєстрація Мін’юстом Київської митрополії УПЦ (ПЦУ) та набуття чинності закону №4128-д про перехід релігійних громад до Православної церкви України сприятимуть цьому процесові.

"Стали більш чіткими правила щодо того, яким чином може релігійна громада змінити своє підпорядкування з російської церкви на українську, і цей процес лише посилиться. Бо з’явилися можливості втілити це якнайшвидше в юридичній площині", - зазначив Євстратій.

Нагадаємо, Київська митрополія Православна церква України офіційно 30 січня була зареєстрована як релігійна організація і юридична особа.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 січня 2019 року набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до ПЦУ.

Додамо, відповідний закон президент Петро Порошенко підписав 28 січня.