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До ПЦУ перейшли вже понад 100 парафій УПЦ МП

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 18:11
До ПЦУ перейшли вже понад 100 парафій УПЦ МП
Ілюстративне фото (facebook.com pryamiy)

За словами Євстратія, реєстрація ПЦУ Мін'юстом сприятиме процесу переходу

На сьогодні до Православної церкви України перейшли 120 громад Московського патріархату. Про це заявив владика Євстратій - архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами Євстратія, кожні 2-3 дні надходять повідомлення про те, що все нові і нові громади ухвалюють таке рішення.

“За тими даними, які можна бачити, 120 релігійних громад визначилися. І процес цей постійно триває. Якщо не кожного дня, то кожні 2-3 дні надходять повідомлення про те, що все нові і нові громади ухвалюють таке рішення”, - сказав він.

Представник ПЦУ підкреслив, що реєстрація Мін’юстом Київської митрополії УПЦ (ПЦУ) та набуття чинності закону №4128-д про перехід релігійних громад до Православної церкви України сприятимуть цьому процесові.

"Стали більш чіткими правила щодо того, яким чином може релігійна громада змінити своє підпорядкування з російської церкви на українську, і цей процес лише посилиться. Бо з’явилися можливості втілити це якнайшвидше в юридичній площині", - зазначив Євстратій.

Нагадаємо, Київська митрополія Православна церква України офіційно 30 січня була зареєстрована як релігійна організація і юридична особа.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 січня 2019 року набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до ПЦУ.

Додамо, відповідний закон президент Петро Порошенко підписав 28 січня.

Православну церкву України офіційно зареєстрували Закон про перехід релігійних громад набув чинності
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