ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Психологічні консультації для переселенців: де отримати

Новость на русском →
Вівторок 28 червня 2022 17:50
Психологічні консультації для переселенців: де отримати Фото: у Запоріжжі стартували групові консультації психологів для переселенців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова провели першу безкоштовну групову консультацію на тему "Як подолати стрес під час війни"

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Зустріч відбулася у представництві громадської спілки "Зелений центр Метінвест" у Запоріжжі. З вимушеними переселенцями працювала мобільна бригада психологів, які вчили людей долати стрес.

"У цей важкий час людям потрібна психологічна допомога, і для цього Фонд Ріната Ахметова створив новий проєкт. Людям морально дуже важко, і психологи знають, як допомогти їм повернутися до нормального життя", - розповідає керівник представництва у Запоріжжі Олександр Балаба.

У першій консультації взяли участь близько 30 вимушених переселенців. Здебільшого це люди, які виїхали з гарячих точок Запорізької області. Багато хто прийшов з дітьми.

Під час зустрічі психолог Яніна Астаф’єва навчала людей простим вправам, які допомагають повернути душевну рівновагу у критичні моменти. Дітям пропонували впоратися з переживаннями за допомогою арт-терапії.

"Наша мета - дати знання людям, як їм бути зі стресом, який є зараз у їхньому житті, і навички, як допомогти самому собі у критичних ситуаціях", - пояснює психолог.

Одна з учасниць тренінгу - Віра Маганіна. Жінка з трьома дітьми евакуювалася з села Мала Токмачка. Зізнається, що впоратися самостійно зі стресом у себе та дітей важко.

"Дуже корисно було поспілкуватися з психологом. Нам розказували, що робити в стресових ситуаціях, як заспокоїтися, показували вправи, малювали. Будемо вдома с дітьми це використовувати", - поділилася Віра.

Усього в рамках проекту "Подолати" планується надати психологічну допомогу понад 9 тисячам людей у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Проект реалізується в рамках Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Актуальну інформацію щодо дат і місць проведення зустрічей буде розміщено у соціальних мережах фонду.

Від початку війни психологічну допомогу від фонду отримали понад 86 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Переселенці з Донбасу
NEWS
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон