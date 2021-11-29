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Провокаціями проти Мороза хочуть завадити йому захищати людей з інвалідністю у Селидовому, - ОПЗЖ

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 15:41
Провокаціями проти Мороза хочуть завадити йому захищати людей з інвалідністю у Селидовому, - ОПЗЖ Фото: народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз (my.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Стосовно народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Мороза у Селидівській ОТГ влаштували провокацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву його помічника Дениса Куровського та депутата місцевої міськради від ОПЗЖ Олександра Косенка.

"Ви знаєте, що сталося у п'ятницю на сесії. Ми думали, що все закінчилося, проте події продовжують розвиватися. Депутат міської ради Тетяна Мухаммед-Валієва звинуватила мене в тому, що я завдав їй тілесних ушкоджень. Хоча цього не було, чому є багато свідків. Один із них - керівник місцевої поліції Петро Катюрей був присутній у той момент, коли Руслан Суков дверима придавив Валіївій руку. Він уже дав свідчення. Як ми бачимо, вони продовжують брехати. Звинувачуючи мене, вони скоюють злочин", - розповів Денис Куровський.

У свою чергу Олександр Косенок заявив, що останні події вкотре показали хто такий Руслан Суков і що за люди в його команді.

"На мій погляд, кожен її член остаточно зірвав із себе маски. Лицемірство, хамство, брехня, аж до скоєння злочину - це ті форми, якими вони керуються у своїй роботі. Нагадаю, все почалося з того, що команда Сукова сфальсифікувала підстави для незаконного усунення законно обраного голови Селидового. І з моменту, як тільки Суков сів у його крісло, він продовжив свою незаконну діяльність. Саме тому, що команда депутатської фракції "ОПЗЖ" йому перешкоджає цьому, ми для Сукова - вороги", - зазначив Косенок.

Він упевнений, що жителі міста Селидове, в тому числі в судовому порядку, змусять Сукова залишити крісло, що незаконно зайняте.

"Суков, звинувачуючи у провокаціях депутатів від "ОПЗЖ", сам організовує їх і бере участь у них разом зі своїми членами команди. Я сьогодні впевнено про це говорю, тому що все зафіксовано на відеокамери, є всі докази. Сьогодні вони намагаються звинуватити Володимира Мороза та інших представників "ОПЗЖ" у тому, що вони спровокували цю бійню, проте я думаю, що всі вже на сьогоднішній день бачили, що ініціатором фізичного насильства став Артур Суков, який першим зірвався зі свого місця і почав бити присутніх біля президії людей. Руслан Суков, знаючи норми закону, відкрито не давав виконати свою функцію народного депутата Морозу, який прибув на сесію щодо звернення громадян - представників товариства людей з інвалідністю для того, щоб законними способами захистити порушення їхніх прав", - запевнив Косенок.

Депутат міськради пояснив, що Володимир Мороз виконував свою місію народного депутата за своїм округом. На той час як дії команди Сукова полягали в тому, щоб цьому перешкодити.

Як повідомлялося, раніше Мороз заявляв, що спроба місцевої ради Селидівської ОТГ відібрати офіс у людей з інвалідністю - незаконна. З його слів, секретар Руслан Суков перевищив повноваження.

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Опозиційна платформа За життя
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