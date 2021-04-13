Для проведення екомодернізації промисловості потрібні кошти і стимули, - експерт

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Тарас Качка під час круглого столу в GMK Center.

За його словами, влада має знайти можливість забезпечити зниження промислових викидів. Але при цьому необхідно втримати економічний розвиток, тож ключовими питаннями є пошук необхідних інвестицій для переоснащення промислових підприємств і запровадження стимулів.

"Одна справа - задекларувати амбіції. Інша справа - підкріпити ці амбіції реальними грошима. Тому що будь-який захід, який пропонується сьогодні, контроверсійний. Збільшувати вуглецевий податок для того, щоб збирати вуглецевий податок, а потім давати його тим самим платникам для впровадження проектів енергоефективності - я не думаю, що це найефективніший механізм. Так само як збільшувати екологічні податки на паливо в той момент, коли ми боремося за зменшення вартості палива - це теж досить специфічна річ", - пояснив Качка.

Він зазначив, що нині в уряді тривають дискусії щодо того, як запустити двигун кліматичного управління в Україні таким чином, щоб він працював на користь розвитку економіки.

"Для цього (модернізації, - ред.) треба, щоб були кошти, щоб були регуляторні заходи, які не карають, а спонукають, дають можливість розвиватися. І в цьому, можливо, найбільший виклик. Я думаю, що та дискусія, яка йде у нас по визначенню нашої амбіції по нашому національному визначеному внеску за Паризькою угодою - це дискусія не про нашу амбіцію перед усім світом. Це дискусія про те, як налагодити внутрішню політику", - підсумував Качка.

