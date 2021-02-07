Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Адвокат 45-го президента США Девід Шон попросив Сенат призупинити процес розгляду справи про імпічмент Дональда Трампа, якщо він затягнеться до п'ятниці, 12 лютого. Своє прохання він пояснив необхідністю в дотриманні шабату.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

Адвокат направив відповідного листа лідеру демократів в Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканців Мітчу Макконеллу та сенатору Патріку Ліхі, який буде головувати в процесі імпічменту.

Представник Шумера Джастін Гудмен розповів виданню, що законодавці врахують прохання адвоката

"Ми з повагою ставимося до запиту і, звичайно, врахуємо його. Консультації із зацікавленими особами про структуру процесу ще тривають", - сказав Гудмен.

Однак як саме буде враховане прохання Шона, поки не відомо. Можливо, законодавці відкладуть розгляд справи до понеділка, 15 лютого, або ж спробують встигнути завершити справу про імпічмент до п'ятниці. Якщо розгляд завершиться до 12 лютого, то це стане найшвидшим процесом в історії США.

Нагадаємо, процес імпічменту Трампу вже відкладали. Демократи та республіканці домовилися про відкладення процесу до 9 лютого.

Також РБК-Україна писало, що в Сенаті не вистачає голосів для оголошення імпічменту Трампу. За інформацією американських ЗМІ, сенаторам бракує ще 17 голосів.