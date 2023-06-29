В противовес Китаю. Индия подарила Вьетнаму ракетный фрегат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Корвет INS Kirpan покинул порт приписки в среду, 28 июня. Индия и Вьетнам в последние годы укрепляют свои оборонные связи на фоне более агрессивной внешней политики Китая.

В прошлом Индия предоставляла небольшие катера и военную технику таким странам, как Мальдивы и Маврикий, также подводная лодка была передала Мьянме. Передача ракетного корвета Вьетнаму – это первый случай, когда Индия передала военный корабль соседу Китая.

"Это первый случай, когда Индия подарила полностью действующий корвет дружественной иностранной стране", - говорится в пресс-службе ВМС.

В заявлении ВМС страны также подчеркнули, что передача INS Kirpan «отражает стремление Индии помогать своим единомышленникам "в повышении их потенциала и возможностей".

О подарке было объявлено, когда министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Джанг посетил Индию в начале этого месяца. Корабль был принят на вооружение в 1991 году. Фрегат оснащен орудиями средней и ближней дальности, пусковыми установками и ракетами класса "земля-земля".

Индия обновляет и наращивает свой военный потенциал

Индия в последние годы является одним из крупнейших импортеров оружия в мире. В период с 2018 по 2021 год страна потратила на закупку оружия 12,4 млрд долларов.

Большая часть импорта приходилась на РФ. Но, по данным Bloomberg, в апреле этого года поставки из России прекратились. Несмотря на высокую долю импорта, на собственное производство страна тратит много средств. В этом году расходы на оборонное производство выросли на 12% по сравнению с 2022 годом и достигли 12 млрд долларов.